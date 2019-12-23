2019/12/23 | 21:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية، اليوم الاثنين، بأن اللجنة القانونية في مجلس النواب قدمت 9 مقترحات لحل الخلاف بشأن المادة 15 من قانون الانتخابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثة مقترحات أمام البرلمان لحسم المادة 15 من قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثة مقترحات أمام البرلمان لحسم المادة 15 من قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).