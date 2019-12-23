ميسان.. اعتقال 3 متهمين بجرائم المخدرات

2019/12/23 | 21:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان

أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الاثنين، اعتقال 3 متهمين بجرائم المخدرات في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان مقتضب تلقته "العهد نيوز"، أن "مفارز قسم

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