2019/12/23 | 21:59 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. تحالف "البناء" يبحث بين صفوفه عن مرشح لرئاسة الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/23 | 21:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. تحالف "البناء" يبحث بين صفوفه عن مرشح لرئاسة الحكومة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. تحالف "البناء" يبحث بين صفوفه عن مرشح لرئاسة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).