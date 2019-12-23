أسئلة السنة الجديدة في السياسة العراقيَّة

2019/12/23 | 22:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علي حسن الفواز

النظر الى المستقبل مسؤولية، ورؤية لازمة لما يمكن أن يحمله هذا المستقبل، فضلاً عن كونه أفقاً لسيرة قوة اخلاقية لها حضورها في التعبير عن الارادة، وعن الرغبة في تجاوز ما تراكم في الماضي من هموم وانكسارات..

صناعة الأفق السياسي هي المجال الذي نحتاجه للتعبير عن فكرة هذا المستقبل، وعن ضرورة الوعي بأهمية صياغة عقد سياسي جديد للسنة المقبلة، فما عاشه العراقيون خلال السنوات الماضية يتطلب وعياً مسؤولاً وارادة حقيقية بصناعة آمنة للمستقبل، واحسب أنّ ذلك من أخطر الصناعات واعقدها، لأنها تعني فتح حوار الجميع مع الجميع، والانخراط في عمل وطني جامع، ولمواجهة تحديات بناء الدولة الجديدة، وضبط ايقاع مساراتها الدستورية والقانونية والسياسية والاقتصادية، ومواجهة تاريخ مرعب من الفشل والانسداد السياسيين..

لقد واجهنا خلال السنوات الاخيرة تحديات كبرى، لاسيما تحدي الارهاب الداعشي، وان الانتصار في تلك التحديات كان انجازاً كبيراً، والاستمرار به يتطلب وعياً بالتواصل، وبأهمية أن يكون الانتصار في بناء المشروع الوطني هو الأفق القادم، وهو الخيار والرهان على تأصيل هذا الانتصار في الواقع الاجتماعي والنفسي.

مانشهده اليوم من صراعات ومن تظاهرات، وحتى مواقف سياسية يكشف عن نوع من التحدي في التعاطي مع خطورة المشروع الوطني، ومع فكرة الانتصار وستراتيجياتها، فغياب الحوار والثقة، وتسويف مطالب الشارع التظاهري، وترهل الخطاب السياسي، واستغلال البعض للتظاهرة لاشاعة العنف الاهلي، فضلاً عن التدخل الخارجي، وعن غلو الخطاب الاعلامي لبعض الاجندات، تعدّ من أكثر مظاهر التشويش على " رؤية الضوء" وعلى التفكير بالمستقبل، لأنّ هذه المظاهر والممارسات تكشف عن الحاجة الى ادارة سياسية قادرة على مواجهة الاخطار والتحديات من جانب، ولديها الشجاعة في اتخاذ المواقف التي من شأنها ضبط ايقاع الشارع العراقي والتعاطي مع حقائقه بمسؤولية كبيرة من جانب آخر..

المجتمع السياسي والمستقبل

حين نتحدث عن المستقبل بوصفه واقعاً، فإننا نتحدث عن علاقة هذا المستقبل بالمجتمع السياسي بوصفه مجالاً تتشكّل فيه مظاهر بناء الدولة ومؤسساتها، والذي سيكون له دوره الكبير في توجيه واستيعاب الحراك الاجتماعي والارتقاء به اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وحمايته أمنياً.

المجتمع السياسي الناجح هو الضمانة لـ" المجتمعات" المدنية، والثقافية، لأنه سيكون المصدر المسؤول والقوي للدعم والحماية، ولضمان استمرار الحوار السياسي في اطاره الديمقراطي، فضلاً عن وظيفته الجوهرية في ضمان الحقوق والعدالة الاجتماعية وفي حماية المؤسسات، وفي مواجهة تحديات الفساد والفشل والانسداد.

إنّ العمل على صناعة المستقبل، أو التخطيط له يرتبط بجدية المجتمع السياسي، وبفاعلية مؤسساته، ولكي يكون مجتمعاً فعّالاً وقادراً، فإنّ دعمه للمجتمع المدني يشكّل واحداً من رهاناته الكبرى، ومن حلقاته الواسعة في المشاركة الوطنية، كما أنّ حيازته للبرامج وللستراتيجيات الوطنية ستكون اطاراً لربط السياسة بالتنمية، ولتأسيس بنية وطنية تدعمها البرامج والخطط والتمويل العلمي، وعلى المستويات التي تخص التعليم والصحة والتربية والثقافة والزراعة والتجارة والسياحة، وعلى وفق اسس علمية وحديثة ومحمية بالقانون والحق الوطني، وهو مايعني الارتقاء بالعمل السياسي وتنشيطه مهنياً، مثلما يعني مواجهة مظاهر الشعبوية التي استفحلت مظاهرها في واقعنا السياسي والحزبوي..

لقد بات واضحاً مدى الارتباط بين مظاهر التخلف وتصدّع الاجتماع الوطني وبين ضعف المجتمع السياسي، إذ يلعب الثاني الدور الكبير دائماً في تغيير معادلات الواقع، وفي خلق البيئة السياسية والامنية والاقتصادية المناسبة للتحضّر ولانعاش الاقتصاد، ولحماية الامن، ولتحسين الخدمات والتعليم والصحة وغيرها، ليس لأن نمط الدولة العراقية خاضع ومنذ عام 1958 الى نوع من المركزية، بل لأن الانظمة الاستبدادية ومنذ عام 1963 عملت على فرض سياسة الاخضاع الاجتماعي والسياسي والحقوقي، مقابل تهميشها لاية قيمة حقوقية واخلاقية للمجتمع المدني، وللحراك الوطني ولأيّ شكل من اشكال المعارضة السياسية..

المستقبل والهويات الوطنية

النظر الى المستقبل خارج حقائق الواقع سيكون نوعاً من العبث، أو التضليل، وهو مايفترض وعياً حقيقياً بأهمية موضوعات التعددية والتنوع، وعلاقة ذلك بالمسؤوليات السياسية، وبمفاهيم الدولة والامة والهوية والعدالة والحرية، لأنّ اعادة انتاج المراكز يعني اعادة انتاج العنف، وبالتالي تغليب المركزية السياسية على فكرة الاجتماع الوطني.

إنّ الحرص على التنوع والتعدد، وعلى تأطيرهما بقيم حقوقية تكفل المواطنة والتعايش المشترك هو الضمان العقلاني لحراسة مؤسسة الدولة، ولأفق نجاحها، ولتوصيف اجتماعها على اسس واضحة بعيداً عن التوهم التاريخي للسلطة وللقوة، ولمواجهة التناقضات والعقد التي ارتبطت بـ" تاريخ" الدولة العراقية، وطبيعة مجتمعها السياسي المعقد والنخبوي عسكرياً وايديولوجياً وحتى طائفياً..

إن التحرير التداولي والاجرائي لمفهوم الدولة سيكون مُقدمة واقعية ونقدية لتحرير مفهوم المجتمع السياسي، واعادة صياغته على وفق طبيعة الاجتماع العراقي المتعدد والمتنوع، وباتجاه ايجاد الظروف الموضوعية المناسبة لانضاج مشروع مؤسسي وقانوني للدولة القوية، وبما يجعلها عصية على الابتلاع من هذه الجماعة او تلك، فضلاً عن ابتلاع حقوق وحريات الجماعات والهويات الاخرى.

لقد بات واضحاً، وفي ظل تفاقم الازمات، أهمية وجود الدولة القوية، عبر اجتماعها السياسي، وعبر مؤسساتها، وعبر نظامها الاقتصادي والاجتماعي، فما جرى خلال السنوات الماضية اسهم في انهاك الدولة، وفي تشويه مجتمعها السياسي، وحتى مجتمعها الثقافي، إذ اسهم الفساد وسوء الادارة ورثاثة بعض الجماعات السياسية في احداث تغيير عميق وخطير في هوية مشروع الدولة، وفي تشويه البنية الانثربولوجية للاجتماع العراقي برمته، وهي عتبات خطيرة لها أثرها في المستقبل، وفي افق التعايش بين الهويات العراقية، وفي ما تنطوي عليه من افكار ومعتقدات تدخل في السياق الحقوقي للمواطن

والجماعة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أسئلة السنة الجديدة في السياسة العراقيَّة ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أسئلة السنة الجديدة في السياسة العراقيَّة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).