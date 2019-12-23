انتكاسة “مذلة” للشرطة العراقي أمام الشباب السعودي بدرزينة نظيفة

2019/12/23 | 22:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الاعلامي الرياضي علي نوري، اليوم الاثنين، هزيمة نادي الشرطة العراقي بسداسية نظيفة امام نادي الشباب السعودي بانها انتكاسة، فيما وصف لاعبي الشرطة بانهم اشباح بلون اخضر.وكتب نوري في منصة تويتر: سداسية الشباب السعودي(عاشر الدوري) في بلاده على الشرطة (بطل الدوري) المدجج بنجوم المنتخب الوطني كبيرة جداً بل و”مهينة” للغاية.لم نرَ سوى “اشباح” بلون […]

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