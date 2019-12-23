النصر يوضح حقيقة ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء

2019/12/23 | 22:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اوضح ائتلاف النصر، اليوم الاثنين، حقيقة ترشيح رئيسه حيدر العبادي لرئاسة الحكومة المقبلة.

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