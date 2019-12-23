فرنسا توجه دعوة للبيشمركة هي الأولى من نوعها

2019/12/23 | 22:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} زار وفد من وزارة البيشمركة بحكومة اقليم كردستان العاصمة باريس، بناء على دعوة من الحكومة الفرنسية.

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