النجف تلوح بعلم العراق على أنغام “بغداد لا تتألمي”

2019/12/23 | 22:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطعا مصوراً من ساحة اعتصام الصدرين في النجف، فيما اظهر الفيديو أحد المتظاهرين وهو يلوح بعلم العراق على انغام اغنية كاظم الساهر “بغداد لا تتألمي”.#النجف ساحة الصدريين قبل قليل #مستمرين#العراق#نريد_وطن#العراق_ينتفض#ثورة_تشرين_العراقية#نازل_اخذ_حقي#شباب_التغيير #Save_the_lraqi_people قناتنا على التليغرام : https://t.co/EcS5WI8hxB pic.twitter.com/WnZMDKf1AO — شباب التغيير #العراق (@YcIraq) December 23, 2019

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