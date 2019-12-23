دولة القانون يتراجع عن “طرح” السهيل.. الحكمة تعلن عن “استحالة” تمريره

2019/12/23 | 22:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق بعد تأييد زعيمه لترشيح #قصي_السهيل لرئاسة الحكومة العراقية، بموجب وثيقة تداولتها وسائل إعلام عراقية، عاد حزب الدعوة الإسلامية وأكد، اليوم الإثنين، على أنه لم “يطرح مرشحاً محدداً” […]

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