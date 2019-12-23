ملكة جمال إيران  تتبرع بأجرها للفقراء

2019/12/23 | 22:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..صورت ملكة جمال إيران 2019 Lily ahmad ali أعلاناً خاصاً بأحد مستحضرات التجميل العالمية في فرنسا , حيث تم اختيارها من بين عشر ملكات جمال أجنبيات كونها تحمل بعض الملامح الشرقية.و قررت الحسناء و مع حلول عيد الميلاد المجيد ان تتبرع بأجرها عن هذا الاعلان لجمعية تعنى بالاطفال المصابين بالسرطان في باريس، في مبادرة […]

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