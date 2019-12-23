الاتحاد الأوروبي يطالب العراق بالوقوف بحزم ضد عمليات قتل وخطف الناشطين

2019/12/23 | 22:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الاتحاد الأوروبي، العراق الى اتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة، لمواجهة اعمال قتل وخطف الناشطين المدنيين.

وأوضحت ممثلية الاتحاد الأوروبي بالعراق في تغريدة على موقعها في تويتر، ان ممثلين عن دول الاتحاد، طالبوا خلال اجتماعهم مع وزير الداخلية ياسين الياسري، بالسعي الى انهاء العنف المستخدم ضد المتظاهرين، والعمل بحزم ضد عمليات القتل والاختطاف والاختفاء القسري، للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المسالمين.

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