الهيأة القيادية لتحالف القوى العراقية تجتمع في بغداد وتطالب تحالف البناء بتقديم مرشح جديد لرئاسة الوزراء

2019/12/23 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

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الهيأة القيادية لتحالف القوى العراقية تعقد اجتماعاً في بغداد

يتبع .........





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