بطائرة “رديئة”.. رحلة 8 ساعات من كوالمبور الى بغداد

2019/12/23 | 22:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، صورا تظهر طائرة عراقية “رديئة” من الداخل حسب وصف المدونين.وكتب أحد المسافرين في الطائرة: رحلة من كوالمبور الى بغداد ..هل هذه طائرة تقل مسافرين لفترة 8 ساعات؟، يفترض ان تمنع من الدخول لأي دولة ..لان الركوب فيها يعتبر مجازفة بأرواح المسافرين بسبب ردائتها.[…]

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