المجلس الوزاري العربي يؤجل ترشيح بابل عاصمة للسياحة العربية 2020

2019/12/23 | 22:21 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية: أجل المجلس الوزاري العربي للسياحة، خلال جلسته اليوم الاثنين 2019، ترشيح مدينة بابل عاصمة للسياحة العربية لعام 2020، بناءا على طلب قدمه العراق.وقال بيان...

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