بين عبطان والعبادي والاسدي .. متظاهرون :لن ننسى جماعة الفستق والاحزاب تتعمد بتسريب اسماء لمفاجئتنا

2019/12/23 | 22:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نقل مراسل "كلكامش برس "عن متظاهرين ونشطاء في ساحة التحرير ان "جماعة الفستق لن يكون لهم نصيب باي منصب بعد ثورة تشرين "وان الاحزاب تتعمد بتسريب اسماء عبر جيوشها الالكترونية لمفاجئتنا بمرشح يحقق لهم تكريس سطوتهم على البلاد".واضاف ناشط طلب عدم ذكر اسمه لـ"كلكامش برس" ان "ليس امام الاحزاب سوى التلاعب عبر السعي الى طرح اسماء عبر جيوشهم الالكترونية وان هناك تسريبات تفيد بان العبادي بعث كتاباً الى رئيس الجمهورية برهم صالح يدعوه لترشيحه لرئاسة الوزراء كونه يحظى بقبول شعبي واسع" .وقال اخر "هناك تسريب بان عبد الحسين عبطان اصبح مرشحا هو الاخر ".في حين قالت متظاهرة "لن ننسى جماعة الفستق وعملاء المخابرات الايرانية الذين فضحهم تقرير صحيفة نيويورك تايمز وانهم باعوا العراق مقابل عطور وفستق وزعفران ".اما سعيد محمد وهو متظاهر وطالب في كلية الهندسة فيقول "هناك خبر عن ترشيح الفريق الركن عبد الغني الاسدي من قبل الامريكان ..ان كان الشعب موافق عليه فسيتم تنصيبه وان لم يوافق عليه الشعب العراقي سيتم اختيار شخصية عسكرية ثانيه انهم يسعون الى الاساءة للشرفاء عبر وصمهم بالعمالة للخارج ".وكان تقرير لصحيفة نيويورك تايمز ننشر على مراحل الشهر الماضي وكشف عن تجنيد طهران مسؤولين عراقيين بينهم وزراء ورؤوساء حكومة لتكريس نفوذها في العراق .

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