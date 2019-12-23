الجيش السوري يسيطر على بلدة جرجنار الاستراتيجية في ريف إدلب

2019/12/23 | 22:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الجيش السوري، مساء الاثنين، سيطرته على بلدة جرجنار الاستراتيجية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وتصدى الجيش السوري، مساء أمس الأحد، لطائرات مسيرة فوق مطار حماة العسكري، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية.

ومطار حماة العسكري تديره القوات الجوية السورية، ويقع بالقرب من مدينة حماة ويشكل حداً لها من الجهة الغربية وفاصلاً بين المدينة وريفها الغربي.

وفي محافظة اللاذقية، قالت الوكالة إن منظومة الدفاع الجوي السوري أسقطت طائرة مسيرة بمدينة جبلة شمال غربي البلاد.

وأسقط الجيش السوري، في وقت سابق الأحد، طائرة مسيرة للإرهابيين محملة بالقنابل في منطقة تل الدرة ومزارع الحمراء بريف السلمية الغربي.

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