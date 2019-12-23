برئاسة الحلبوسي.. الهيئة القيادية لتحالف القوى تعقد اجتماعا الان في بغداد

2019/12/23 | 22:26 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز - بغداد

عقدت الهيئة القيادية لتحالف القوى العراقية، اليوم الاثنين، اجتماعاً في بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان مقتضب حصلت عليه "العهد نيوزطن انه "عقدت اجتماعا في بغداد برئاسة

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