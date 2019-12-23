شرطة ديالى لـ واع: الوضع مستتب في المخيسة

2019/12/23 | 22:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاثنين، استتباب الوضع الأمني في قاطع المخيسة ( 23 م شمال شرق بعقوبة) بعد وصول القوة المدرعة من بغداد الى قضاء أبي صيدا، إثر قيام عصابات داعش الارهابية باعتداءات على منتسبين للقوات الأمنية.

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