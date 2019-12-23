استعدادات مبكرة لمواجهة السيول والفيضانات

2019/12/23 | 22:32 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

اتخذت خلية ادارة الأزمات المدنية خلال جلسة طارئة عقدتها اجراءات احترازية لمواجهة السيول والموجات الفيضانية خلال المدة المقبلة.

وشهد الاجتماع الذي عقد امس حضور وكلاء الوزارات المعنية ورئيس جمعية الهلال الاحمر العراقي، وتمخض عن اصدار العديد من التوصيات المتعلقة بتصريف السيول القادمة من الجمهورية الاسلامية الايرانية باتجاه الاهوار او البحيرات للاستفادة منها وعدم اضاعة اية واردات مائية.

وبين وكيل وزارة الموارد المائية خلال الاجتماع: ان الوزارة اتخذت الاجراءات اللازمة لتسهيل مرور الموجات الفيضانية عن طريق رفع جميع الترسبات في القنوات المؤدية الى بحيرة الثرثار وبقية البحيرات.

ودعت خلية ادارة الأزمات المواطنين في المحافظات الى التعاون التام مع اجهزة الدولة المعنية وتأمين عمل موظفي دوائر وزارة الموارد المائية والبلديات والدوائر الاخرى وعدم التجمع امامها ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار وتمكين الموظفين والدوائر المعنية من القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في التهيؤ لمواجهة السيول.

كما نبهت الخلية الى احتمالية هبوب عواصف في الزاب قد تؤدي الى ارتفاع كبير بمنسوب المياه في نهر دجلة، وستكون جميع وزارات الدولة والجهات ذات العلاقة على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم لتجاوز الأزمة في حالة حدوثها.

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