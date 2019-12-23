عملية أمنية لملاحقة عناصر {داعش} جنوب غرب كركوك

2019/12/23 | 22:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كركوك/ نهضة علي

نفذت قوة مشتركة من تشكيلات الشرطة الاتحادية واللواء 16 التابع للحشد الشعبي عملية امنية لتفتيش عدد من الاودية وبعض القرى التابعة لناحية الرشاد جنوب غرب كركوك.

وافاد مصدر امني من اعلام قيادة محور الشمال للحشد الشعبي بتصريح لـ"الصباح" بان قوة مشتركة من تشكيلات الشرطة الاتحادية الفرقة الالية الاولى واللواء 16 التابع للحشد الشعبي نفذت عملية امنية انطلقت صباح امس وتستمر حتى اكمال الواجب المكلفين به لتأمين المناطق المشمولة بالتفتيش والبحث عن عناصر "داعش" الارهابي لمنع معاودة نشاطات فلوله.

ونوه بان العملية جاءت وفق معلومات استخبارية برصد تحرك لعناصر "داعش" الارهابي وشملت عملية التفتيش اودية وقرى في ناحية الرشاد جنوب غرب كركوك منها وادي ام الخناجر ووادي ابو شحمة ووادي انوشين، حيث اثمرت العملية حتى الان عن التمكن من ضبط دراجة نارية ونفق للعصابات الارهابية في وادي ابو شحمة.

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