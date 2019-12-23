إقراض 8 آلاف و800 باحث عن العمل وتدريب 14 الفاً

2019/12/23 | 22:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

نجحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باقراض ما يقرب من ثمانية الاف و800 باحث عن العمل خلال العام الحالي 2019، مؤكدة ان وثيقة برنامج العمل اللائق ستمنع عمالة الاطفال وتوفر للعامل اجره الحقيقي.

وقال وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان وثيقة برنامج العمل اللائق التي وقعتها وزارته ومنظمة العمل الدولية والتي ستنفذ خلال المدة 2019 الى 2023 ستضمن للعامل اجره الحقيقي، وستمنع عمالة الاطفال، فضلا عن انها ستزيد من مستوى الوعي المهني لدى العاملين.

واكد ان الوثيقة ستركز على توفير السلامة المهنية في العمل والحفاظ على كرامة العمال وعدم التمييز بينهم بالاضافة الى انها ستمنع العمل الاجباري وستوفر الضمان الصحي والاجتماعي للعاملين من اجل توفير حياة افضل لهم.

واردف عبد الزمان ان وزارته كانت قد انجزت تدريب 14 الفا و506 باحثين عن العمل خلال العام 2019، وتم منح ما يقرب من ثمانية الاف و800 قرض للباحثين عن العمل من المسجلة بياناتهم في الوزارة.

واضاف ان وزارته وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ناقشا تنفيذ برنامج يستهدف اكثر من 20 الف باحث عن العمل في المحافظات التي شهدت خلال الاعوام الماضية تواجد عصابات "داعش" الارهابية فيها، مشيرا الى ان البرنامج سيعمل على بناء قدرة المجتمعات المحلية في محاربة الازمات من خلال توفير فرصة عمل ضمن محافظات الانبار وديالى وصلاح الدين ونينوى، بعد تعافي مجتمعاتها من الازمات التي شهدتها خلال فترة تواجد ارهابيي "داعش" لاسيما ان البرنامج سيضمن توفير فرص عمل قصيرة ومتوسطة الاجل للباحثين عن العمل .

يذكر ان وزارة التخطيط كانت قد اعلنت بحسب اخر احصائية عن نسبة البطالة بين الشباب في البلاد بلغت 22.6 بالمئة، تتراوح بين الفئات العمرية 15 إلى 29 سنة ، حيث تجاوزت النسبة بين الشباب الذكور 18 بالمئة وبين الاناث تجاوزت الـ 56.3 بالمئة .

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