بالفيديو.. فائق الشيخ علي يتعهد بـ”منصب كبير” لعبد الوهاب الساعدي ويكشف خفايا اتصال هاتفي

2019/12/23 | 22:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب فائق الشيخ علي، الذي اعلن ترشحه لمنصب رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، انه سوف يختار الفريق عبدالوهاب الساعدي لمسك الملف الأمني والعسكري بحال تكليفه بمنصب رئيس الحكومة.وقال الشيخ علي في لقاء متلفز، انه” اجرى اتصالا هاتفيا بالفريق عبد الوهاب الساعدي جرى فيه الاتفاق على ان يتولى الأخير إدارة الأمور العسكرية والأمنية للعراق في […]

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