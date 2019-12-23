النصر ينفي ترشيح حيدر العبادي لرئاسة الوزراء

2019/12/23 | 22:35 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- نفت عضو ائتلاف النصر ايات المظفر، الاثنين، الانباء التي تتحدث عن ترشيح حيدر العبادي لرئاسة الوزراء، ووصفتها بالعارية عن الصحة.واكدت مظفر في بيان تلقته /SNG/، ان “العبادي ومنذ بدء الاحتجاجات دعا لاختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة”.وأضافت ان “اختلاق هكذا انباء هدفه النيل من مصداقية العبادي ومواقفه المبدئية”، مشيرة الى انّ “العبادي ...

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