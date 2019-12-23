مدافع الشرطة: الفريق مصدوم من سداسية الشباب

2019/12/23 | 22:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مدافع الشرطة علي فائز، أن فريقه لم يظهر بالشكل المطلوب أمام الشباب السعودي اليوم الإثنين، وأن الأهداف المبكرة والسريعة وراء الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق.

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