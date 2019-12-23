2019/12/23 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تهكير صفحة وزارة الصحة على الفيسبوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
أفاد مصدر مطلع، الاثنين، بتهكير الصفحة التابعة الى وزارة الصحة في الفيس بوك.
وقال ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تهكير صفحة وزارة الصحة على الفيسبوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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