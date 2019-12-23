تهكير صفحة وزارة الصحة على الفيسبوك

2019/12/23 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، الاثنين، بتهكير الصفحة التابعة الى وزارة الصحة في الفيس بوك.

وقال ال...





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