رشيد غويلب - مع استمرار الجهود لعزل ترامب / يسار الحزب الديمقراطي يخوض نضالا مزدوجا

2019/12/23 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب في الرابع من كانون الثاني 2019 قالت النائبة اليسارية المنتخبة حديثا رشيدة طالب إنها: سنبدأ إجراءات المساءلة ضد الرئيس ترامب.وقالت طالب وفي حملتها الانتخابية إنه "سأناضل ضد كل هياكل العنصرية والقمع، التي يجب تفكيكها".والى جانب طالب فازت ثلاث نائبات يساريات هن: الهان عمر، الكسندرا اوكاسيو كورتس، و وأيان بريسلي.والنائبات الأربع جزء 106 نائبات، يمثلن ربع قوام البرلمان، وأكبر حضور برلماني نسوي في......

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