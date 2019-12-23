2019/12/23 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #رشيد_غويلب في الرابع من كانون الثاني 2019 قالت النائبة اليسارية المنتخبة حديثا رشيدة طالب إنها: سنبدأ إجراءات المساءلة ضد الرئيس ترامب.
وقالت طالب وفي حملتها الانتخابية إنه "سأناضل ضد كل هياكل العنصرية والقمع، التي يجب تفكيكها".والى جانب طالب فازت ثلاث نائبات يساريات هن: الهان عمر، الكسندرا اوكاسيو كورتس، و وأيان بريسلي.
والنائبات الأربع جزء 106 نائبات، يمثلن ربع قوام البرلمان، وأكبر حضور برلماني نسوي في......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رشيد غويلب - مع استمرار الجهود لعزل ترامب / يسار الحزب الديمقراطي يخوض نضالا مزدوجا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت طالب وفي حملتها الانتخابية إنه "سأناضل ضد كل هياكل العنصرية والقمع، التي يجب تفكيكها".والى جانب طالب فازت ثلاث نائبات يساريات هن: الهان عمر، الكسندرا اوكاسيو كورتس، و وأيان بريسلي.
والنائبات الأربع جزء 106 نائبات، يمثلن ربع قوام البرلمان، وأكبر حضور برلماني نسوي في......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رشيد غويلب - مع استمرار الجهود لعزل ترامب / يسار الحزب الديمقراطي يخوض نضالا مزدوجا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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