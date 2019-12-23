ضياء الشكرجي - دستوريا لا علاقة للغط حول المادة 76 بالحالة الراهنة 2/2

2019/12/23 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي وهنا، وبعدما تبين لنا، ألا علاقة دستوريا لكل هذا اللغط حول المادة (76) المتعلقة بالكتلة الأكثر عددا، بحالة الراهنة، التي يمر بها العراق، لا بأس من إعادة نشر المعالجات بهذا الصدد التي أجراها مشروع «دستور دولة المواطنة» من ضمن كل المعالجات والإضافات والتعديلات الضرورية التي أجراها.فـ(أولا) من المادة (76) التي أصبح ترتيبها في مشروع «دستور دولة المواطنة» (80) تنص على الآتي جاعلا الإضافات بين مضلعي......

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