2019/12/23 | 22:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض موقع وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، لاختراق الكتروني من قبل هاكرز ، فيما تم وضع تسجيل مرفق بصور الشهيد صفاء السراي .ونشر الهاكرز في الصفحة نصاً: نعتذر يا صفاء انت كنت في النور ونحن في الخفاء نريدهم ان يعرفوا خلف الرجال هناك رجال لن ينتهي هذا الجيل شكرا لك صفاء شكرا لك iq […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. اختراق موقع وزارة الصحة العراقية ونشر فيديو مرفق بصورة الشهيد صفاء السراي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. اختراق موقع وزارة الصحة العراقية ونشر فيديو مرفق بصورة الشهيد صفاء السراي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).