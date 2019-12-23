سائرون تطالب رئيس الجمهورية بالتفاعل مع الشارع العراقي وعدم الرضوخ الى الكتل

2019/12/23 | 23:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدت تكليف السهيل بتشكيل الحكومة يؤدي الى الفوضى بغداد – وعد الشمري: حذرت قائمة سائرون، أمس الاثنين، رئيس الجمهورية برهم صالح من تكليف قصي السهيل بتشكيل الحكومة المقبلة، لافتاً أن ذلك سيصل بالعراق إلى المجهول ويؤدي إلى فوضى عارمة، مجددة تأكيدها بأن الدستور يمنحها الحق في تقديم مرشح رئيس مجلس الوزراء، ودعت إلى تسمية شخص ...

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