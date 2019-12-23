وزير لبناني يكشف تهريب مليار دولار من العراق الى لبنان

2019/12/23 | 23:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: يُظهر مقطع فيديو جديد، وزيرا لبنانيا يؤكد من جديد الانباء عن تهريب مليار دولار من العراق الى المصارف اللبنانية.يتزامن ذلك مع التظاهرات المحتشدة منذ اسابيع، في لبنان والعراق، سيما وان لبنان تضم امولاً عراقية بعضها حولت الى هناك بطريقة نظامية واخرى حولت جراء عمليات التهريب وبيع العملة.وكان مصدر في ...

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