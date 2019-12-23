إنتهاء المهلة الدستورية لتسمية رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية يلوح بالاستقالة

2019/12/23 | 23:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: دخل العراق مرحلة الفراغ الدستوري مع انتهاء مهلة تسمية رئيس للحكومة خلفاً للرئيس المستقيل عادل عبد المهدي.وشهدت محافظات وسط وجنوب البلاد حالة من الغليان رفضاً لترشيح كتلة البناء وزير التعليم العالي قصي السهيل للمنصب.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ردت اول أمس على طلب من رئيس الجمهورية برهم صالح بإبداء ...

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