ليس من اجل الصيانة.. محمد القاسم مغلق مجدداً “بامر المتظاهرين”: شاهد الصور

2019/12/23 | 23:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اغلق متظاهرون غاضبون في بغداد ،اليوم الاثنين، سريع محمد القاسم الذي يمر وسط العاصمة.واعتبر المتظاهرون الطريق مقطوعاً بامرهم، وذلك على خلفية رفضهم القاطع لترشيح شخصيات سياسية من قبل الاحزاب لمنصب رئيس الوزراء.وهذه المرة الثانية خلال 24 ساعة التي يغلق فيها المتظاهرون سريع محمد القاسم، اذ تم قطعه ليلة امس احتجاجاً […]

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