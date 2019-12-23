ائتلاف النصر ينفي ترشيح العبادي لرئاسة الحكومة المقبلة

2019/12/23 | 23:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] اوضح ائتلاف النصر، اليوم الاثنين، حقيقة ترشيح رئيسه حيدر العبادي لرئاسة الحكومة المقبلة.

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