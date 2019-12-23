٣ مقترحات أمام البرلمان لحسم المادة 15 من قانون الانتخابات

2019/12/23 | 23:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الانباء العراقية الرسمية، يوم الاثنين، بأن اللجنة القانونية في مجلس النواب قدمت 9 مقترحات لحل الخلاف بشأن المادة 15 من قانون الانتخابات.وأضافت الوكالة أن المناقشات أثمرت عن […]

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