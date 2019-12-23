عادل عبد المهدي: لا يوجد للفراغ الدستوري أصل في الدستور.

2019/12/23 | 23:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أكثر من عام، تحدث رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، في مقال له عن الفراغ الدستوري في العراق، قائلاً إنه لا يوجد للفراغ الدستوري أصل في الدستور.وقال عبد […]

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