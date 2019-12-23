الرئاسة الجزائرية تنفي نقل الرئيس المؤقت الى المستشفى

2019/12/23 | 23:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الجزائر

نفى مصدر جزائري، اليوم الاثنين، نقل الرئيس المؤقت السابق عبد القادر بن صالح إلى مستشفى عسكري في العاصمة الجزائر، مؤكدا أنَّه "موجود

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