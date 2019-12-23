للمرة الثانية.. المتظاهرون يقطعون سريع محمد القاسم بالإطارات النارية

2019/12/23 | 23:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

قام العشرات من المتظاهرين في العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، على قطع طريق سريع محمد القاسم بجانبيه.

وذكر مصدر امني لـ"العهد نيوز"، إن "المتظاهرين المحتجين

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