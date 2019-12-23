متظاهرو قضاء الحسينية يهددون بقطع الطريق الدولي الذي يربط بغداد بالمحافظات

2019/12/23 | 23:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

هدد متظاهرو قضاء الحسينية، اليوم الاثنين، بقطع الطريق الدولي الذي يربط بغداد بالمحافظات.

وقال مراسل "الغد برس"، ان "اهالي قضاء الحسينية شمالي بغداد خرجوا بتظاهرات رفضا لترشيح المتحزبين لرئاسة الوزراء".

واضاف انهم "هددوا بقطع الطريق الدولي الذي يربط بغداد بالمحافظات الشمالية واعلان الاعتصام".

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