2019/12/23 | 23:26 - المصدر: الغد برس

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بالفيديو..



متظاهرو ذي قار يحرقون صورة جماعية تضم السهيل وعبطان وا

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بالفيديو..



متظاهرو ذي قار يحرقون صورة جماعية تضم السهيل وعبطان والعيداني

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