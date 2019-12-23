الهيئة القيادية لتحالف القوى تخاطب البناء لتقديم مرشح جديد لرئاسة الحكومة

2019/12/23 | 23:26 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية: طالبت الهيئة القيادية لتحالف القوى العراقية، الاثنين، تحالف البناء باعادة النظر بمرشحه لرئاسة الحكومة المقبل.وقال بيان صدر من مكتب رئيس مجلس النواب...

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