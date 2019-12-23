شاهد ..هتافات واهازيج ميسانية تتهم صالح والحلبوسي بالخيانة

2019/12/23 | 23:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ميسان ردد الالاف في محافظات ميسان شعارات وهتافات تندد برئيسي الجمهورية والبرلمان فضلا عن وصفهما بالخونة ،لخرقهما الدستور وتسويف مطالب الشعب.

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