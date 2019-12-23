2019/12/23 | 23:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اخترق هكر موقع وزارة الصحة العراقية ووضع صورة الشهيد صفاء السراي على صفحتها . وياتي ذلك فيما اخترق الهكر عدد من مواقع الوزارات الحكومية وصفحات شخصيات سياسية على مواقع التواصل الاجتماعي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هكر يخترق موقع وزارة الصحة العراقية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هكر يخترق موقع وزارة الصحة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).