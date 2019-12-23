العكيلي لـ(دجلة): الكتل السياسية تقتل الوقت بإنتظار خطبة المرجعية يوم الجمعة

2019/12/23 | 23:26 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السياسي المستقل محمد العكيلي ،اليوم الاثنين، ان اغلب الكتل السياسية تتعمد قتل الوقت بإنتظار توجيهات المرجعية في خطبة الجمعة المقبلة.وبين العكيلي في حديثه لدجلة،...

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