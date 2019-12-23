عبد اللطيف لـ(دجلة): الشباب المتظاهر علم الساسة كيفية اختيار رئيس الوزراء

2019/12/23 | 23:26 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب السابق وائل عبد اللطيف ،اليوم الاثنين، ان الشباب الثائر في الساحات علم السياسين كيفية اختيار رئيس الوزراء.وبين عبد اللطيف في حديثه لدجلة، ان الكتل السياسية...

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