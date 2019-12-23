مشعان الجبوري يتحدث عن تدخلات “الحجي ميسي” في العراق: حتى ميركل لن تنفعنا!

2019/12/23 | 23:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشف النائب مشعان الجبوري ،اليوم الاثنين، عن ما وصفه بأنه تدخل الحجي ميسي والارجنتين بالشأن العراقي، في اشارة الى التدخلات الايرانية في العراق.‏وقال الجبوري في منشور على “فيسبوك”، إنه “بوجود ميليشيات تسليحها افضل من الجيش تقدم ولاءها “للارجنتين” على حساب بلدها وتعتبر قائدها الذي تستجيب لاوامره هو “الحجي مسي” وليس القائد […]

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