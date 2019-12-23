2019/12/23 | 23:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث سفير العراق لدى عمان حيدر العذاري مع وزير الشباب الأردني فايز البريزات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب الاردني:عمان تدعم العراق وتتعامل مع مؤسساته) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب الاردني:عمان تدعم العراق وتتعامل مع مؤسساته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).