الدفاع الروسية: التصدي لطائرتين هاجمتا قاعدة حميميم في سوريا

2019/12/23 | 23:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء يوري بورينكوف، عن تدمير طائرتين مسيرتين، بعد ما حاول المقاتلون يوم الأحد استخدامهما لمهاجمة قاعدة حميميم الجوية.

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