صالة جديدة في الحرم الحسيني وتطور مهم بالقبة الشريفة

2019/12/23 | 23:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} يستمر المهندسون والعمال الايرانيون في انجاز مشروع زيادة ارتفاع قبّة ضريح الامام الحسين عليه السلام ويقومون حاليا بتقليل اقطار الاعمدة المحيطة بالضريح المقدس.

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