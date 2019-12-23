بالصور.. قطع طريق بغداد للمحافظات الشمالية

2019/12/23 | 23:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قطع متظاهرون في قضاء الحسينية شمالي الاصمة بغداد الطريق الرابط بين العاصمة والمحافظات الشمالية.

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