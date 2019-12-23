2019/12/23 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، الاثنين، بان المتظاهرين في منطقة الحسينية اعلنوا العصيان المدني.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين اعلنوا العصيان المدني في منطقة الحسينية بالعاصمة، وقطعوا طريق بغداد - ديالى".

وقبل ذلك، أفاد مراسلنا في العاصمة بغداد، مساء الاثنين، بان المتظاهرين اعادوا فتح طريق سريع محمد القاسم، بعد قطعه قبل قليل.

وكان العشرات من المحتجين في بغداد اقدموا، فجر اليوم الاثنين، على قطع طريق سريع محمد القاسم بالاطارات المشتعلة.

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مراسلنا في العاصمة بغداد، مساء الاثنين، بان المتظاهرين اعادوا فتح طريق سريع محمد القاسم، بعد قطعه قبل قليل.

واقدم العشرات من المتظاهرين في العاصمة بغداد، مساء الاثنين، على قطع طريق سريع محمد القاسم بجانبيه.

وكان

بغداد اليوم - بغداد

اقدم العشرات من المتظاهرين في العاصمة بغداد، مساء الاثنين، على قطع طريق سريع محمد القاسم بجانبيه.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المتظاهرين المحتجين اقدموا، على قطع طريق سريع محمد القاسم وسط العاصمة بغداد.

وكان ال

بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر حكومي بمحافظة ديالى، اليوم الاثنين، بأن قوة قتالية من فرقة الرد السريع قادمة من العاصمة بغداد، بدأت بالانتشار داخل ناحية ابي صيدا.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة قتالية من الرد السريع تراف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( متظاهرون يعلنون العصيان المدني في الحسينية ويقطعون طريق بغداد - ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( متظاهرون يعلنون العصيان المدني في الحسينية ويقطعون طريق بغداد - ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).